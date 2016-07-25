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أستراليا تسعى لاعتقال المدانين بالإرهاب لأجل غير مسمى

25/7/2016

رئيس الوزراء الأسترالي "مالكوم تيرنبول"

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي "مالكوم تيرنبول" اليوم الاثنين عن قوانين مقترحة من شأنها أن تبقي على المدانين بتهمة الإرهاب في أستراليا داخل السجون بعد قضاء مدة عقوبتهم "إذا ثبت أنهم يشكلون تهديدا مستمرا".

وأضاف تيرنبول "إننا نركز باستمرار على أهم التزام لحكومتنا، وهو صون  وحماية سلامة الشعب".

وقال النائب العام الأسترالي جورج براندس إن الإجراء سيخضع لإشراف المحاكم وللمراجعة الدورية والطعون القانونية.

وسيكون القانون المقترح على غرار القوانين الحالية المتعلقة باعتقال مرتكبي الجرائم الجنسية وجرائم العنف التي تعتبر مصدر تهديد مستمر.

ووفقا لقوانين مكافحة الإرهاب المقترحة، سينخفض عمر الأطفال الذين يمكن اعتقالهم من 16 إلى 14 عاما.      

واتهم 44 شخصا بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب في أستراليا منذ عام 2014، بما في ذلك بعض المتورطين في التخطيط لارتكاب جرائم جماعية. 

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