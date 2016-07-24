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محكمة مصرية تبرئ طفلا عمره 4 سنوات من تهمة مقاومة السلطات

24/7/2016

شهادة ميلاد الطفل أحمد قرني

قضت محكمة جنح مدينة نصر ببراءة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات  على خلفية اتهامه في قضية سرقة ومقاومة سلطات وأمرت المحكمة بالبحث عن المتهم الحقيقي.

تعود أحداث القضية عندما فوجئ والد الطفل أحمد منصور قرني على من محافظة الفيوم، بصدور حكم غيابي ضده بالحبس عام بتهمة السرقة ومقاومة السلطات.

وقدم محامى الطفل للمحكمة شهادة ميلاد الطفل، وأنه وقت حدوث الواقعة كان رضيعا، ودفع ببطلان أمر الإحالة لتقضي المحكمة ببراءته وتأمر بالبحث عن المتهم الحقيقي.

وقد شغلت هذه القضية الرأي العام المصري  عند صدور حكم بحبس الطفل وقد تكرر صدور الاحكام ضد الأطفال، خاصة حكم المؤبد الذى صدر على طفل عمره 4 سنوات بالفيوم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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