فيديو: نمر ينهش امرأة حتى الموت في حديقة بالصين

ذكر تقرير إخباري الأحد أن نمرا نهش امرأة حتى الموت، وتعرضت أخرى لإصابات في حديقة حيوانات برية في العاصمة الصينية بكين بعد أن خرجتا من سيارتهما داخل حظيرة نمور.

وذكرت صحيفة "ليغال إيفنينغ نيوز" الحكومية أن موظفي الطوارئ في حديقة "بادالينغ وايلدلايف وورلد" للحيوانات البرية في بكين تمكنوا من إنقاذ الشابة، التي خرجت أولا من السيارة لكن المرأة الأخرى، الأكبر سنا، التي حاولت مساعدة رفيقتها قتلت "على الفور" من قبل نمر آخر.

وأضاف التقرير أن السياح يمكن أن يقودوا سياراتهم عبر حظائر الحيوانات المسيجة لكن يتم تحذيرهم بالبقاء داخل سياراتهم في جميع الأوقات من خلال رسائل يتم بثها كثيرا عبر المسؤولين بالحديقة.

ونقلت الصحيفة عن سلطات منطقة "يانتشينغ" قولها إن الحادث وقع بعد ظهر أمس السبت، ونقلت المرأة المصابة إلى المستشفى.