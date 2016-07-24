البث الحي
منوعات

فيديو: نمر ينهش امرأة حتى الموت في حديقة بالصين

24/7/2016

ذكر تقرير إخباري الأحد أن نمرا نهش امرأة حتى الموت، وتعرضت أخرى لإصابات في حديقة حيوانات برية في العاصمة الصينية بكين بعد أن خرجتا من سيارتهما داخل حظيرة نمور.

وذكرت صحيفة "ليغال إيفنينغ نيوز" الحكومية أن موظفي الطوارئ في حديقة "بادالينغ وايلدلايف وورلد" للحيوانات البرية في بكين تمكنوا من إنقاذ الشابة، التي خرجت أولا من السيارة لكن المرأة الأخرى، الأكبر سنا، التي حاولت مساعدة رفيقتها قتلت "على الفور" من قبل نمر آخر.

وأضاف التقرير أن السياح يمكن أن يقودوا سياراتهم عبر حظائر الحيوانات المسيجة لكن يتم تحذيرهم بالبقاء داخل سياراتهم في جميع الأوقات من خلال رسائل يتم بثها كثيرا عبر المسؤولين بالحديقة.

ونقلت الصحيفة عن سلطات منطقة "يانتشينغ" قولها إن الحادث وقع بعد ظهر أمس السبت، ونقلت المرأة المصابة إلى المستشفى.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

أكثر من ألف باحث صيني غادروا أمريكا.. لماذا؟

مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون ديميرس (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)