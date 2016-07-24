غارات النظام تدمر7 مستشفيات في حلب

قال مراسل الجزيرة، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عدة مدنيين بجروح؛ جراء قصف سوري وروسي تعرض له حيا المرجة والشعار الخاضعان لسيطرة المعارضة المسلحة في مدينة حلب، وأضاف مراسل الجزيرة، أن القصف أدى أيضا إلى انهيار عدة منازل وأضرار ٍ في الممتلكات.

من جهة أخرى، تسببت الغارات المستمرة من قبل الطائرات الروسية والسورية بدمار سبعة مستشفيات في مدينة حلب وخروجــِــها عن الخدمة بشكل كامل، مما ينذر بكارثة صحية تتهدد آلاف السكان المحاصرين في المدينة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد إن ضربات جوية نفذتها الحكومة السورية الليلة الماضية تسببت في توقف العمل في أربعة مستشفيات بمحافظة حلب.

وأضاف أن من بين المستشفيات المتضررة ثلاثة مستشفيات في مدينة حلب حيث توجد مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وأخرى تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. والمستشفى الرابع في ريف حلب الغربي.

ولم يذكر تقرير المرصد على الفور سقوط ضحايا وقال إن الضربات نفذت قرب المستشفيات.

وتضررت مستشفيات كثيرة خلال الصراع السوري الممتد منذ خمس سنوات. وكان العشرات قد قتلوا في ضربة جوية على مستشفى بمنطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في حلب في أبريل/نيسان. وأصابت صواريخ أطلقتها المعارضة مستشفى في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة بعد ذلك بأيام.