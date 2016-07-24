شاهد: لحظة مطاردة الأمن لانقلابيين في مطار أتاتورك

نشرت وسائل إعلام تركية مقطعا مصورا يظهر سيطرة قوات الأمن الخاصة على جنود انقلابيين داخل برج مراقبة الطيران في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول قبل وصول طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المطار ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة.

وظهر في اللقطات ثلاثة عناصر من الانقلابيين يظهر عليهم الارتباك بعد محاصرتهم في البرج، لكن المفاجأة كانت حين اقتحمت القوات الخاصة الطابق الذي كانوا يتواجدون فيه ليقوم اثنان منهم بالهروب إلى الطابق العلوي ويستسلم الثالث.

وقامت القوات الخاصة بتفتيش العنصر الذي سلم نفسه وألقى بسلاحه على الأرض، وطلبت منه الحديث مع زملائه المتحصنين في الأعلى لإقناعهم بتسليم أنفسهم.

ويبدو أن محاولة إقناعم بتسليم أنفسهم نجحت، إذ إنه يظهر في التسجيل قيام القوات الخاصة بصعود الدرج إلى الأعلى لاعتقال المتبقين.

يُشار إلى أن برج مطار أتاتورك من المواقع المهمة التي سقطت بيد الانقلابيين في الساعات الأولى للانقلاب، وتم قطع الاتصال من خلاله مع الطيران لمنع هبوط أية طائرة.