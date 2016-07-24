شاهد: لحظة إغراق ناقلة نفط عملاقة بطول ملعب لكرة قدم

يأمل مسؤولو ولاية فلوريدا في أن تصبح ناقلة النفط العملاقة "ليدي لاك" مصدر جذب كبير لهواة رياضة الغوص بعد إغراقها أمس السبت قبالة الساحل الجنوبي للولاية.

الناقلة العملاقة يبلغ طولها طول ملعب لكرة القدم، و انضمت مؤخرا ل"شيبريك بارك"، وهي سلسلة مكونة من 16 حطاما تحت الماء مليئة بعناصر الحياة البحرية.

شيدت الناقلة عام 1967 وسحبت من نيويورك إلى ولاية فلوريدا في وقت سابق هذا العام.

وتضم ثلاثة تماثيل لسمك القرش، وحورية بحر بالحجم الطبيعي، ومعرض فني تفاعلي يعرض أعمالا فنية منتجة تحت الماء.

تستطيع الناقلة أن تصبح واحدة من أكبر المساهمات في نظام الشعاب الاصطناعية بولاية فلوريدا.

وستسمح بتقليل الأضرار الناتجة من قبل الغواصين والحياة البحرية