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شاهد: الصين تنتج أكبر طائرة برمائية في العالم

24/7/2016

قالت وكالة أنباء الصينية (شينخوا) إن الصين أكملت إنتاج أكبر طائرة برمائية في العالم بعد سبع سنوات من العمل، وتعتزم استخدامها لتنفيذ عمليات إنقاذ بحرية ومكافحة حرائق الغابات.
وأضافت الوكالة أن الطائرة (إيه.جي600) غادرت خط الإنتاج في مدينة تشوهاي بجنوب الصين يوم السبت.
وأوضحت الوكالة أن حجم الطائرة يعادل تقريبا حجم طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 وطورتها شركة (افياشن اندستري كوربوريشن اوف تشاينا -إيه.في.آي.سي) الحكومية.
وقال غينغ روغانغ نائب المدير العام للشركة إن الطائرة هي "الأحدث في إنجازات صناعة الطيران الصينية."
وأقرت الحكومة خطة تطوير وإنتاج الطائرة في عام 2009.
وقالت شينخوا إن الطائرة قادرة على الطيران لمسافة 4500 كيلومتر بحد أقصى ويمكنها شفط 12 طنا من الماء في 20 ثانية، كما يبلغ الحد الأقصى لوزن الطائرة عند الإقلاع 53.5 طن.

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