شاهد: البرتغال تطلق اسم "رونالدو" على أخطر مطارات العالم

كرّم إقليم ماديرا البرتغالي، النجم كريستيانو رونالدو، بعد فوزه بلقب أمم أوربا، حينما قرر تسمية مطار مدينة فونشال، مسقط رأس لاعب ريال مدريد وعاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية، باسمه تكريما لإبداعاته، وفقا لما أعلنه ميجيل ألبوكيرك، رئيس الإقليم.

ويعتبر المطار الدولي، الذي جاء تغيير اسمه من "مطار ماديرا الدولي" إلى مطار "كريستيانو رونالدو"، من أكثر المطارات العالمية خطرا على الطائرات، خاصة فيما يتعلق بمسألة هبوطها إلى مدرج المطار.

ويقع المطار في مدينة سانتا كروز في جزيرة ماديرا في البرتغال، ويعرف بمدرجه القصير وموقعه بين الجبال الشاهقة وقربه من المحيط، ما جعله واحدا من أخطر مطارات العالم.

وقد يقترن اسم نجم ريال مدريد والمنتخب البرتغالي بالكوارث الجوية، ذلك أن المطار شهد العديد من الحوادث بسبب الصعوبات التي واجهها الطيارون في الهبوط بسبب موقعه والتيارات الهوائية الصعبة التي يصادفها قبطان الطائرة، ما يجعل الهبوط غاية في التعقيد حتى لأكثر الطيارين خبرة، لدرجة أنه لا يتم منح موافقة لقبطان الطائرة بسهولة للهبوط إلى المدرج.

وافتتح المطار رسميا في 18 يوليو/تموز من العام 1964، وفي العام 1974 ازداد عدد الزائرين للمدينة، فتقرر توسيع المطار لاستيعاب أعداد أكبر من الناس، حيث أصبح المطار ذو قدرة استيعابية تزيد على 500 ألف مسافر، وربما سيزداد الزوار أكثر بمجرد اقتران اسمه باسم أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو.