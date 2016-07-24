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شاهد: اعتقال شخص حاول سرقة الشعلة الأوليمبية بالبرازيل

24/7/2016

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل حاول سرقة الشعلة الأوليمبية في شوارع مدينة ساو باولو.

وتظهر لقطات مصورة قيام أفراد الشرطة بعرقلة الشخص وتكبيله فور سقوطه على الأرض.

وكانت امرأة تجري حاملة الشعلة محاطة بأكثر من 10 من رجال شرطة لحمايتها، وظهر الرجل الذى حاول سرقة الشعلة فجأة، ولكن تمكنت امرأة تابعة للأمن من الإمساك به ودفعه أرضاً ما أدى الى إصابة في رأسها وحمل رجال الشرطة الرجل بعيدا عن الطريق واستمر موكب الشعلة.

وذكر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الرجل حاول سرقة الشعلة في شارع سالغادو فيلهو بمدينة ساو باولو حيث من المقرر أن تصل الشعلة إلى ملعب ريو دي جانيرو في الخامس من أغسطس/ آب المقبل.

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