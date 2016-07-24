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شاهد: اختراع مذهل يحول حقيبة سفرك إلى وسيلة للتنقل بالمطارات

24/7/2016

من الآن فصاعدا، لن يكون التجول في المطارات كما كان في السابق على الأقدام، فاختراع أمريكي جديد يُمكّن المسافرين من امتطاء حقائب السفر واستخدامها كوسيلة للتنقل داخل المطارات من صالة إلى أخرى.

فقد قدم رجل أعمال أمريكي من مدينة شيكاغو منتجا جديدا عبارة عن حقيبة سفر يمكنك استخدامها لجمع أغراضك أثناء السفر، وفي نفس الوقت يمكنك ركوبها، والتنقل بها من مكان إلى آخر بسرعة تصل إلى 8 ميلات/الساعة.

الاختراع الجديد يحمل اسم "مودو باغ ـ Modobag" وهي حقيبة صغيرة بما يكفي لتكون محمولة على متن الطائرات المختلفة.

ويبلغ ثمن الحقيبة الجديدة حوالي ألف دولار أمريكي، وهي تعمل ببطارية كهربية قابلة للشحن، وتقول الشركة إن شحن البطارية يصل إلى 80 % في غضون 15 دقيقة فقط.

تحتوي الحقيبة على مقعد للراكب ويتم السيطرة عليها باستخدام دواسة وفرامل لليد.

ومن المفترض أن تصل "مودوباغ" للمستخدمين بحلول يناير/كانون الثاني من عام 2017.

المصدر : الجزيرة مباشر
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