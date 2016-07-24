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تركيا تعلن حل الحرس الرئاسي وتوقيف أحد كبار مساعدي غولن

24/7/2016

تركيا تعلن حل الحرس الرئاسي وتوقيف أحد كبار مساعدي غولن

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم السبت أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي، وذلك بعد توقيف نحو 300 من عناصره إثر محاولة الانقلاب.

وبالتزامن أوقفت السلطات التركية أحد كبار مساعدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/تموز، بحسب ما ذكر مسؤول حكومي السبت.

وأوضح المسؤول، الذي لم تكشف هويته، أن القوى الأمنية أوقفت هايلز هانجي في محافظة طرابزون في شمال البلاد على البحر الأسود، مشيرا إلى أن هانجي هو "الذراع الأيمن" لغولن والمسؤول عن نقل الأموال التي تصل إليه.

وقال يلدرم في حديث تلفزيوني "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه".

وأشار إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي "تي أر تي" خلال محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي، وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية وفرض حظر التجول.

في المقابل، أعلن القضاء التركي الإفراج عن 1200 عسكري في قرار غير مسبوق منذ بدء عملية "التطهير" الواسعة النطاق بعد محاولة الانقلاب التي أسفرت عن مقتل 270 شخصا بينهم 24 انقلابيا.

 

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