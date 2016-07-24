المواطن المصري ضحية الصراع بين الدولار والجنيه

يقول وليام شكسبير: "المصائب لاتأتي فرادى كالجواسيس، بل تأتي سرايا كالجيش"، فهل أصبح هذا القول ينطبق على حال المواطن المصري بعد انفلات سعر الدولار الذي جاوز الـ 12 جنيها في السوق الموازية، ولا يعرف أحد من المسؤولين أو الاقتصاديين لسعره حدودا يقف عندها.

وهل كان شكسبير يقصد بالمصائب تداعيات ما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013؟

معاناة مستمرة

لم تتوقف معاناة المواطن المصري منذ الانقلاب العسكري على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، سواء في مجال الحقوق والحريات حيث قُتل وأصيب الآلاف، وسجن وشرد عشرات الآلاف، أو في المجال الاقتصادي حيث ازدادت معدلات الفقر والبطالة.

فبعد خفض الدعم، وفرض مزيد من الضرائب، ورفع قيمة الرسوم والخدمات الحكومية، والحديث عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، وقانون ضريبة القيمة المضافة التي سيتم فرضها على جميع السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج، سواء كانت محلية أم مستوردة بنسبة تصل إلى 14%؛ قفز سعر صرف الدولارالأميركي في السوق السوداء، ليتراوح بين 12.50 جنيها و12.75 جنيها للدولار، وقد صاحب صعود سعر الدولار تأثير سلبي مباشر على حياة الموطنين.

جنون الأسعار

وصاحب ارتفاع الدولار زيادات أكثر في أسعار السلع الرئيسية كالدواجن واللحوم والسكر والزيوت والأغذية ووسائل النقل والمواصلات والسلع الكهربائية وغيرها من السلع المتعلقة بالمواطن العادي، حتى وصل معدل التضخم الشهر الماضي 14.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما ارتفعت تكاليف مواد البناء وزادت أسعار وإيجارات الشقق والوحدات السكنية، وارتفعت أسعار السيارات بأكثر من 30% مقارنة بالعام الماضي مما أدى إلى زيادة بلغت أكثر من 100% في أسعار النقل والمواصلات خاصة بعد رفع الدعم عن المنتجات البترولية.

ظواهر سلبية

كما سادت مجموعة من الظواهر الاقتصادية السلبية أدت إلى تفاقم الأزمة منها: زيادة المضاربات على الدولار وانتشار ظاهرة الدولرة ( تحويل الجنيه المصري إلى دولار) داخل المجتمع، وامتناع المصريين العاملين في الخارج عن تحويل مدخراتهم للداخل انتظارا لحدوث مزيد من الارتفاع في سعر الدولار.

وكان من آثار ارتفاع سعر الدولار تعرض المستثمرين الأجانب لخسائر فادحة عند تحويل أرباحهم وإيرادات مشروعاتهم للخارج، وهروب الاستثمارات الأجنبية مع زيادة اضطرابات سوق الصرف وصعوبة تدبير النقد الأجنبي للمشروعات، وإغلاق مئات المصانع والمشروعات التي تعتمد على الاستيراد من الخارج في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة، مما أدى إلى زيادة معدلات البطالة داخل المجتمع.

شاهد من أهلها

وهذا ما شهد به مسؤول حكومي في تصريحات صحفية قال فيها إن "الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً متزايداً من الشركات الأجنبية العاملة في مصر لشراء الدولار الأميركي، مما رفع من معدلات الطلب عليه، وأن بعض الشركات تتحسب للتخارج من السوق المصرية خلال الفترة المقبلة نظرا للصعوبات الاقتصادية الحالية".

وبالفعل قامت عدة شركات ومصارف أجنبية بالتخارج من مصر خلال العامين الماضيين فقد قررت شركة "دايلمر" الألمانية لصناعة السيارات في أبريل/ نيسان الماضي التخارج من السوق المصرية، كما تخارج مصرفا "سوسيتيه جنرال" و"بي إن بي باريبا" الفرنسيان، ومصرف "نوفا سكوشيا" الكندي، والوطني العماني، و"بيريوس" اليوناني، و"باركليز" البريطاني.

ومع هذا الاضطراب في سعر صرف الدولار يحجم المستثمرون الجدد سواء من المصريين أو الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة، ما يعني توقف الاستثمارات الأجنبية عن التدفق للداخل مما يعمق من أزمة الدولار ويزيد من معدلات البطالة.

وامتدت الأزمة إلى المصريين المسافرين للخارج سواء للعلاج أو التعليم أو السياحة حيث وضع البنك المركزي قيودا علي التعامل بالبطاقات الائتمانية في الخارج ومنع بعض المصارف العمل بها، وترك الأمر لكل بنك باتخاذ ما يراه مناسباً

يذكر أن السعر الرسمي للدولار ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات، و يسمح البنك المركزي لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 0.15 جنيه فوق سعر البيع الرسمي .

مستقبل غامض

وبحسب محللين فإنه في ظل فشل حكومي ملحوظ في التعامل مع أزمة الدولار، ووقف ارتفاعاته المجنونة والقياسية، أو على الأقل الحد منها، ونفي محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامرأنباء حول اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه المصري وترك سعره للعرض والطلب، خصوصا مع عدم امتلاك البنك احتياطيات ضخمة ومصادر قوية للنقد الأجنبي تسمح له بتعويم الجنيه، ومع استمرار انهيار مصادر النقد الأجنبي كالسياحة، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيستمر سعر الدولار في الارتفاع، ومعه تستمر الأسعار في الارتفاع ، والخدمات في الانهيار، وتزداد معاناة المواطنين وأعداد الفقراء والعاطلين، ويزداد خطر الاضطراب السياسي، والانهيار الاقتصادي.