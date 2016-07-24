القمة العربية تنطلق الاثنين والسيسي يغيب عنها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

يرأس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، وفد بلاده نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة العربية الـ27، التي تعقد غدًا الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فإن السيسي كلف رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، برئاسة وفد مصر بالقمة العربية خلال لقائهما، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة.

وينقل إسماعيل رسالة من الرئيس المصري إلى نظيره الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تتضمن الإعراب عن أطيب التمنيات بنجاح القمة في اعتماد القرارات اللازمة التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم التكاتف والتضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الراهن، حسب المصدر ذاته.

ولم تذكر الوكالة الرسمية أية أسباب لتغيب السيسي عن القمة، التي تستضيفها موريتانيا لأول مرة منذ انضمامها لجامعة الدول العربية في سبعينات القرن الماضي.

وانطلقت، السبت، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعات وزراء الخارجية العرب، المحضرة لمؤتمر القمة العربية على مستوى الرؤساء.

وجرى اجتماع وزراء الخارجية العرب، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المركز الدولي للمؤتمرات حيث تعقد القمة، إضافة إلى تعزيزات مشددة في محيط الفنادق والإقامات المخصصة لضيوف القمة.

وآلت رئاسة القمة إلى موريتانيا بعد إعلان الجامعة العربية "اعتذار" المغرب عن استضافتها، فيما قالت الرباط إنها تطلب "إرجاءها بدعوى أن الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة".