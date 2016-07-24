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العثور على عنصر من "الماريجوانا" بمياه الشرب في بلدة بأمريكا

24/7/2016

العثور على عنصر من "الماريجوانا" بمياه الشرب في بلدة بأمريكا

 قالت السلطات المحلية بولاية كولورادو الأمريكية إنه تم تحذير سكان بلدة زراعية صغيرة في شرق الولاية من شرب مياه البلدة بعد العثور على مادة تي.أتش .سي الكيماوية وهي أحد عناصر الماريجوانا في إحدى الآبار المغذية لمياه البلدة.

وقال مكتب قائد شرطة منطقة لينكولن إن موظفا في الأشغال العامة في بلدة هوجو التي يبلغ عدد سكانها 800 نسمة وتبعد 90 ميلا جنوب شرقي دنفر اكتشف هذا العنصر الكيماوي، ويعتقد مسؤولو الصحة أنه "مرتبط بمادة تي .أتش.سي الموجودة في الماريجوانا."

وأضاف المكتب "يقوم المحققون في الوقت الحالي بتقييم الوضع مع سلطات الولاية والسلطات الاتحادية.

وقالت سوزان كيلي مديرة الصحة العامة في المنطقة إنه لم ترد أنباء عن إصابة أحد بإعياء أو تأثر أحد بالمياه الملوثة.

وتسمح ولاية كولورادو باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية أو ترفيهية، ولكن لم يعرف كيفية وصول تلك المادة إلى المياه حيث لا توجد أماكن قانونية لزراعة الماريجوانا أو صيدليات لبيعها في المنطقة وذلك حسبما قال إدارة العائدات بكولورادو التي تنظيم صناعة الماريجوانا في الولاية.

 

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