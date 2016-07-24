السلطات المصرية تُوقف 848 مهاجرا غير شرعي

نقطة أمنية في سيناء / أرشيفية

أعلن الجيش المصري، اليوم (الأحد) توقيف 848 مهاجرًا غير شرعي، في أماكن وأوقات مختلفة، بمناطق حدودية وساحلية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد محمد سمير، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، تمكنت قوات حرس الحدود، بالتعاون مع القوات البحرية، من ضبط 388 فردًا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بمناطق (الإسكندرية، وأبو قير، والبرلس، والعلمين، ورشيد)".

وأوضح سمير أنه "في نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 446 فردًا من جنسيات مختلفة، خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم، وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط 14 فردا سوريا خلال محاولة هجرة غير شرعية بمنطقة أبو رماد".

ولم يحدد سمير، أوقات القبض على المذكورين ولا تفاصيل جنسياتهم جميعا، كما لم يتطرق إلى الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم.

وأعلن المتحدث باسم الجيش في 10 يوليو/تموز الجاري، توقيف 148 مهاجرًا غير شرعي كانوا في طريقهم لأوربا، وتلاها بيوم واحد إعلان ثان من المتحدث أيضًا بتوقيف مصر 327 شخصًا، إثر 3 محاولات للهجرة غير الشرعية لأوربا، وتم إحالتهم للجهات القضائية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وتعتبر سواحل مصر، أحد المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية، وأوقفت القاهرة خلال الفترات الماضية من العام الجاري، مئات المهاجرين غير الشرعيين، وفق بيانات سابقة للجيش والشرطة.