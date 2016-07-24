الدولار يقترب من حاجز 13 جنيها في السوق السوداء بمصر

الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه المصري

قال متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية، اليوم (الأحد) إن سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) قفز إلى نحو 12.80 جنيهاً للبيع ونحو 12.40 جنيهاً للشراء، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مقترباً من حاجز 13 دولاراً.

ويبيع البنك المركزي المصري الدولار بـ 8.78 جنيهات، بينما تبيعها البنوك العاملة في البلاد ومحال الصرافة المرخصة بـ 8.88 جنيهات منذ مارس/آذار الماضي.

وفي حديثهم لـ"الأناضول" أرجع متعاملون الارتفاع المفاجئ بوتيرة متزايدة في سعر الدولار بالسوق الموازية إلى عودة عمل الصرافين الذين أغلق المركزي محالهم لكن من داخل شقق سكنية، وتلميحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مؤخرا، بخفض جديد في قيمة الجنية أمام الدولار.

ومن الأسباب الأخرى التي قلصت من قيمة الجنيه في السوق الموازية، حسب المتعاملين، عدم صدور تصريحات من محافظ البنك المركزي عن طرح عطاءات دولارية استثنائية بمبالغ كبيرة لتلبية طلبات الاستيراد.

والخميس الماضي، كان الدولار على موعد لتحقيق أعلى مستوى أمام الجنيه في السوق السوداء بعد وصل سعره إلى 12 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتعاني مصر نقصا حادا في السيولة الدولارية منذ عامين ما دفع البنك المركزي في منتصف مارس/آذار 2016، لخفض العملة المحلية أمام الدولار بقيمة 14%، لكبح جماح أسعار السوق الموازية.