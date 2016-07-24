الجيش الألماني يدرب 100 مهاجر سوري في مشروع تجريبي

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين إن جيش بلادها يدرب أكثر من 100 مهاجر سوري للعمل في مجالات مدنية من أجل المساعدة في إعادة إعمار بلادهم في نهاية المطاف.

وأضافت الوزيرة لصحيفة فرانكفورتر الجماينه أن البرنامج التجريبي يركز على تدريب المهاجرين في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والطب والشؤون اللوجيستية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الوزيرة الألمانية تعتزم توسعة البرنامج ليشمل المزيد من المهاجرين الذين وصلوا إلى ألمانيا العام الماضي وعددهم مليون مهاجر.

وقالت للصحيفة إن الفكرة هي أنهم سيعودون إلى سوريا ذات يوم وسيساعدون في إعادة الإعمار لبلدهم الذي دمر.

وأضافت أن من الممكن أن تلعب ألمانيا دورا في تدريب قوات الأمن السورية حين تصبح هناك حكومة سورية مسؤولة.

ومضت قائلة إن بوسع اللاجئين السوريين أداء مهام مدنية للجيش الألماني لكنهم لا يستطيعون أن يصبحوا جنودا فيه.