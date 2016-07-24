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الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

24/7/2016

عناصر من جيش الاحتلال / أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم (الأحد) اعتقال 9 فلسطينيين، في الضفة الغربية، بينهم 5 ينتمون لحركة "حماس".

وقال الجيش في بيان "اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، 9 مطلوبين فلسطينيين من الضفة الغربية"..

وأضاف البيان "أحد المعتقلين من مخيم الأمعري، وآخر ناشط في الكتلة الإسلامية (طلابية نقابية تابعة لحماس) من رام الله، إضافة إلى 4 نشطاء من حماس في مدينة بيت لحم ومحيطها".

وأشار البيان إلى أن المعتقلين نقلوا للتحقيق لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال شبه ليلية في الضفة الغربية، وتشير تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 7 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

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