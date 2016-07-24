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استقالة رئيس وزراء نيبال

24/7/2016

خادجا براساد شارما أولي / رئيس وزراء نيبال

استقال رئيس وزراء نيبال "خادجا براساد شارما أولي" الأحد، قبل إجراء تصويت بسحب الثقة في البرلمان.

وجاء اقتراح حجب الثقة عن الحكومة الائتلافية التي يقودها "براسادا أولي" في وقت سابق من الشهر الجاري، ما جعل نيبال في مرمى الخطر السياسي.

وقد طرح  حزب الماويون المتحدون، وهو شريك للحكومة الائتلافية، وحزب المؤتمر النيبالي المعارض الرئيسي، هذا الاقتراح .       

وأظهرت الحكومة تأخيرا كبيرا في التعامل مع عملية إعادة الإعمار في أعقاب زلازل في البلاد وقضايا تتعلق بتنفيذ الدستور الجديد.      

وأصبح "أولي" رئيسا للوزراء في تشرين أول/أكتوبر بعد فوزه بأغلبية الثلثين ودعم الماويين.

وبعد اضطرابات سياسية لفترة طويلة، أقرت نيبال دستورا العام الماضي، وسط وقوع زلازل مدمرة.

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