أردوغان : اعتقال 13 ألفا على خلفية محاولة الانقلاب

أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السلطات اعتقلت 13 ألفا و165 شخصا على خلفية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها البلاد في الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف أردوغان في كلمة وجهها للشعب التركي أن من بين المعتقلين أكثر من 8 آلاف جندي يتم استجوابهم حاليا.

وتابع أردوغان:" أغلقنا 475 مدرسة و175 مبنى للطلبة و15 جامعة تابعة للكيان الموازي بقيادة فتح الله غولن ووضعنا يدنا على أملاكها".

وأكد أنه تقرر حرمان كافة منتسبي مؤسسات فتح الله غولن من الانضمام لمؤسسات الدولة التركية .

وقال أردوغان إن بلاده تواجه مجموعات إرهابية من الداخل والخارج ولن تستطيع أي منها "النيل من عزيمتنا".

وانتقد أردوغان خفض مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي في ظل التوترات الأخيرة قائلا:" أرفض خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي فاقتصادنا في وضع جيد والاستثمارات تسير بنفس التصميم والحزم وسوف نقوم بافتتاح مشروعات جديدة قريبا".

وقال إن تركيا بعد 15 يوليو تموز أصبحت أقوى لأنها " استطاعت تشخيص المرض وتعمل على علاجه".

وتابع الرئيس التركي :" الخامس عشر من يوليو من كل عام سيكون ذكرى الشهداء لإحياء ذكرى من وقفوا ضد محاولة الانقلاب العسكري".