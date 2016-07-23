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نجاح أول عملية زراعة كفين في بريطانيا

23/7/2016

كريس كينغ بعد إجراء الجراحة

أُجريت أول جراحة في المملكة المتحدة لزراعة كفين، في مستشفى مقاطعة ليدز العام، والمريض يقول إن كفيه الجديدتين "تبدوان رائعتين".

وفقد المريض "كريس كينغ" كفيه ما عدا الإبهام في حادث عمل منذ ثلاث سنوات. ويقول إنه حصل على كفين من متبرع، وبدأ يشعر ببعض الحركة فيهما.

وقاد البروفيسور سيمون كاي العملية الجراحية التي استغرقت 12 ساعة.

وتبلغ تكلفة زراعة اليد الواحدة نحو 50 ألف جنيه استرليني إضافة إلى تكاليف إعادة التأهيل والأدوية.

وتعتمد عملية الزراعة على اختيار متبرع متوف بعد موافقة عائلته تكون مواصفات يده متوافقة مع احتياجات المريض.

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