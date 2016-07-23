فنان مصري يثير الغضب بصور سياراته الفارهة

محمد رمضان بجوار السيارتين

نشر الفنان المصري محمد رمضان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لسيارتين فارهتين "لامبورجيني أفنتادور" و "رولز رويس غوست" قال إنه اشتراهما وأنهما الأقرب إلى قلبه.

وكتب محمد رمضان تعليقا على الصورة: "الحمد لله .. اشتريت أمس السيارتين الأقرب إلى قلبي لامبورجيني أفنتادور ورولز رويس غوست بحب أشارك جمهوري كل اللحظات الحلوة في حياتي".

وقوبل المنشور باستياء كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اتهامات النقاد إلى رمضان بأن أعماله الفنية تنشر البلطجة والفساد، علاوة على الأزمة الاقتصادية في مصر ومعاناة ملايين المصريين تحت وطأة الفقر.

وقال عاملون في قطاع السيارات إن سعر سيارة لامبورجيني أفنتادور أكثر من 6 ملايين جنيه وسعر رولز رويس غوست 12 مليون جنيه. واعتبر كثيرون أن منشور رمضان غير لائق في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها عدد كبير من المصريين.

وعلق "خالد عبد الحميد" على منشور "رمضان" :" تخيل إنت يابو الرمض إن في بلادنا البائسة هذه واحد زيك مقضيها أفلام يجيب افينتادور و يقول إنها المفضلة بالنسبة له وناس تانية طلعوا مهندسين و هو في نفس سنك تقريبا نفسهم يلاقوا شغل ..أكيد فيه حاجة غلط.

وكتبت "هدى النفس" :" ما شاء الله مش عربية لا اتنين وطبعا بملاين وناس تانية بتعمل جمعيات علشان تعرف تتجوز وناس مش لاقية تاكل بجد بلاش استفزاز للناس بالصور دى ".

ولم يقتصر الأمر على استياء بين الجمهور فقط على ما يبدو فقد نشر فنانون مصريون صورا لهم وهم داخل سياراتهم القديمة كرد على منشور " رمضان".

الفنان أحمد حلمي داخل سيارة قديمة

ونشر الفنان أحمد حلمي صورة من داخل سيارة قديمة، وهو ما اعتبره نشطاء بأنه رد بطريقة ساخرة على رمضان، حيث علّق قائلا: "تقدر تبوح بسر ينفع الناس ؟؟ للاسف لأ .. ماهو عيب الاسرار كده .. اكتر حاجه ممكن تفيد الناس بس للاسف مينفعش تتقال .. ده كلام في سرك ..ششششش".

كما نشر الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، صورة لمشهد له من فيلم "يا أنا يا خالتي"، أثناء تواجده بموقع التصوير بجوار سيارة "فيات 128" وعلق هنيدي على الصورة قائلًا: "أفضل سيارة".