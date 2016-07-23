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شاهد: هدف غريب من حارس مرمى في شباكه والسبب "مُرَبَّى"

23/7/2016

هدف غريب عن طريق خطأ نادر وقع فيه حارس المرمى الكاميروني سامي إنجوك، حيث سجل في شباك فريقه مينيسوتا يونايتد الأمريكي هدفا خلال المباراة الودية التي جمعته ضد نظيره بورنموث الإنجليزي في إطار استعدادات الفريقين للمرحلة المقبلة .

ودخل الحارس البالغ من العمر 26 عاما تاريخ كرة القدم العالمية من الباب الخلفي، حينما سجل هدفا غاية في الغرابة في شباك فريقه خلال المباراة الودية، بعدما حاول تمرير الكرة بيديه لزملائه في فريق مينيسوتا يونايتد الأمريكي لكنه أدخلها بدلا من ذلك في شباكه.

وتعرض الحارس الكاميروني لسخرية كبيرة من مختلف مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وسائل الإعلام، بسب خطأه الغريب للغاية، حيث رمى الكرة صوب أحد زملائه لكنه أفلتها لتتهادى صوب شباكه .

وبعد المباراة نشر فريق مينيسوتا فيديو على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت من باب الدعابة مع الحارس في ظل انتشار الخطأ الذي أشعل مواقع التواصل ووسائل الإعلام، حيث ظهر في الفيديو الحارس يقوم بإعداد "شطيرة مُربى" بنفسه قبل المباراة في غرفة تغيير الملابس، حيث تلطخت قفازاته من المربى قبل المباراة ما تسبب في خطأه الكوميدي فيما بعد، وذلك في فيديو ساخر بعد الهدف الغريب.

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