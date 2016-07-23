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شاهد: مهاجرون يتحدون التدابير الأوربية ويواصلون تدفقهم

23/7/2016

توقف نحو مئة مهاجر لالتقاط الأنفاس في بلدة إنديجا شمالي صربيا اليوم (السبت) بعدما قطعوا 40 ميلا سيرا من العاصمة بلغراد.

وانطلق مئات المهاجرين سيرا على الأقدام باتجاه حدود صربيا مع المجر احتجاجا على قرار المجر استمرار إغلاق حدودها أمام معظم الأشخاص الفارين من الحرب والفقر في بلدانهم.

وقد عززت المجر مؤخرا تدابيرها المعادية للمهاجرين على الحدود الجنوبية مع صربيا، وتسمح بمرور نحو ثلاثين شخصا يوميا، معظمهم من الأسر التي لديها أطفال صغار.

ولجأ العديد من المهاجرين إلى المهربين لمساعدتهم على عبور الحدود.

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