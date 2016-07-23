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شاهد: مقتل 80 وإصابة المئات في انفجارات بأفغانستان

23/7/2016

مقتل 80 شخصا وإصابة 231 آخرين في انفجارات بأفغانستان

أسفر انفجاران استهدفا مظاهرة كبيرة في كابول عن مقتل 80 شخصا على الأقل وإصابة 231 آخرين عصر اليوم (السبت) طبقا لما ذكرته وزارة الداخلية الأفغانية.

وذكر بيان صادر عن وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش أن "اثنين من مقاتلي التنظيم" نفذا الهجوم المزدوج في حي دهمازانج بكابول.

وقال مسؤول بالاستخبارات الأفغانية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن" أبو علي، وهو قائد بتنظيم داعش في حي أتشين في نانجارهار أخبر قادته أن ثلاثة مفجرين انتحاريين اخترقوا مظاهرة دهمازانج ".

ولم يذكر المسؤول مزيدا من التفاصيل حول الهجوم أو مكان المهاجم الثالث.

وشارك ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في المظاهرة، بحسب المنظم لها محمد عريف رحماني.  

ونظمت المظاهرة على خلفية مشروع "كاسا1000-" وهو مشروع لبناء خط لنقل الكهرباء بطول  1222 كيلومترا، من قرغيزستان إلى طاجيكستان عبر أفغانستان إلى باكستان والهند.

وطالب المتظاهرون، وأغلبيتهم من عرقية الهزارة الشيعة ويقطنون إقليم باميان وسط أفغانستان تحويل الخط ليمر عبر إقليمهم، حيث إنه ليس متصلا بشبكة الكهرباء الأفغانية المركزية.

ورفضت الحكومة الأفغانية المطالب، معللة ذلك بمزيد من عمليات التأجيل والتكاليف الإضافية.

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