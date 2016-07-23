شاهد: مقتل 15 إيرانيا بعد اصطدام حافلتهم ببرج للكهرباء

أورد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم (السبت) أن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم عقب اصطدام حافلة تقلهم ببرج كهرباء ضغط عال، ثم انقلابها إثر ذلك، وذلك في شمال البلاد.

وأضاف التقرير أن عشرات الركاب أصيبوا بجروح جراء الحادث.

وقع الحادث في ظلام ما قبل الفجر وتسبب في انقطاع الكهرباء عن المنطقة الريفية الواقعة على الطريق الجبلي الرابط بين مدينتي كراج وشالوس شمال البلاد، على مسافة 100 كيلومتر شمال طهران.

وخلال عطلات نهاية الأسبوع طوال الصيف يتجه مئات الآلاف من الإيرانيين إلى مناطق ترفيهية في شمال البلاد.

وتعد إيران من اسوأ البلدان في حوادث السير، ويبلغ عدد الوفيات جراء حوادث الطرق 17 ألف قتيل سنويا.