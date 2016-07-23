شاهد: مراسل يلعب بوكيمون في مؤتمر للخارجية الأمريكية

حمى لعبة "بوكيمون غو" التي اجتاحت العالم تسللت إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية. فأثناء عقد مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة جون كيربي كان أحد المراسلين يلعب اللعبة.

وقطع كيربي، قطع كلمته أثناء المؤتمر الصحفي وسأل أحد المراسلين الجالسين: “أنت تلعب بوكيمون الآن، أليس كذلك؟".

وأكد المراسل الأمر وقال: "أنا أضع عيني عليه فقط". أي البوكيمون!

وبعد أن أنهي كيربي كلمته، عاد للمراسل ليسأله مجددا: "هل التقطت واحداً؟" فأجابه المراسل بأنه لم يستطع لأن "الإشارة ليست جيدة"، فقال كيربي له قبل استكمال المؤتمر: "أنا أسف لذلك".

واجتاحت حمى "البوكيمون" العالم كاملا بعد إطلاق شركة "نينتندو" اليابانية والشركات التابعة لها لعبتها الافتراضية الجديدة القديمة "بوكيمون غو" حتى أصبح الناس يمشون في الشوارع يبحثون عن "وحوش افتراضية" مستخدمين كاميرات هواتفهم الخلوية.

تقوم اللعبة على تحميل واقع افتراضي للمنطقة التي يعيش فيها الشخص، وتنبهه إلى وجود "بوكيمون" في مكان ما، قد يكون معلما بارزا في المدينة، أو مستشفى، أو متنزها عاما، أو حتى مطعما، أو حديقة منزل خاصة

ويتعين على اللاعب مواجهة "البوكيمون" بكاميرا الهاتف، وإمساكه واحتجازه في كرة "البوكيمون".