البث الحي
منوعات

شاهد: مراسل يلعب بوكيمون في مؤتمر للخارجية الأمريكية

23/7/2016

حمى لعبة "بوكيمون غو" التي اجتاحت العالم تسللت إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية. فأثناء عقد مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة جون كيربي كان أحد المراسلين يلعب اللعبة.

وقطع كيربي، قطع كلمته أثناء المؤتمر الصحفي وسأل أحد المراسلين الجالسين: “أنت تلعب بوكيمون الآن، أليس كذلك؟".

وأكد المراسل الأمر وقال: "أنا أضع عيني عليه فقط". أي البوكيمون!

 وبعد أن أنهي كيربي كلمته، عاد للمراسل ليسأله مجددا: "هل التقطت واحداً؟" فأجابه المراسل بأنه لم يستطع لأن "الإشارة ليست جيدة"، فقال كيربي له قبل استكمال المؤتمر: "أنا أسف لذلك".

واجتاحت حمى "البوكيمون" العالم كاملا بعد إطلاق شركة "نينتندو" اليابانية والشركات التابعة لها لعبتها الافتراضية الجديدة القديمة "بوكيمون غو" حتى أصبح الناس يمشون في الشوارع يبحثون عن "وحوش افتراضية" مستخدمين كاميرات هواتفهم الخلوية.

تقوم اللعبة على تحميل واقع افتراضي للمنطقة التي يعيش فيها الشخص، وتنبهه إلى وجود "بوكيمون" في مكان ما، قد يكون معلما بارزا في المدينة، أو مستشفى، أو متنزها عاما، أو حتى مطعما، أو حديقة منزل خاصة

ويتعين على اللاعب مواجهة "البوكيمون" بكاميرا الهاتف، وإمساكه واحتجازه في كرة "البوكيمون".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

مهدد بالسجن 10 سنوات.. القبض على طالب مسلم بموجب قانون "جهاد الحب"

هندوس يتظاهرون مطالبين بمنع تحول الهندوسيات إلى الإسلام (غيتي - أرشيفية)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)