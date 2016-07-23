شاهد: الجيش العراقي يحفر "خندقا" حول الفلوجة

لجأ الجيش العراقي إلى أساليب القرون الوسطى في الاحتفاظ بسيطرته على مدينة الفلوجة بعد استعادتها من قبضة تنظيم الدولة الشهر الماضي، حيث شرع في حفر خندق حول المدينة.

وسيكون للخندق الجديد فتحة واحدة للسكان للدخول والخروج من المدينة، التي تبدو شبه خاوية منذ العملية العسكرية التي انتهت بسيطرة الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي على المدينة.

وقال الفريق عبد الوهاب السعدي، نائب قائد قوات مكافحة الإرهاب الذي قاد العملية في مقابلة مع الأسوشيتد برس في مقره في بغداد إن الخندق الذي سيقام بطول 11 كيلومترا يهدف إلى حماية سكان المدينة الذين عانوا الكثير من الويلات، وكذلك القوات الأمنية المنتشرة هناك.

وسيقطع الخندق كل الطرق المؤدية إلى المدينة باستثناء واحد فقط سيسمح للسلطات بمراقبة تنقلات السكان عن كثب.

ويقول السعدي إن فرض القيود على حركة المرور يأتي ضمن محاولات منع السيارات المفخخة من مغادرة المدينة.

وسيبلغ عرض الخندق 40 قدما (12.5 مترا) بعمق 5 أقدام (1.5 متر).

بدأ العمل بالفعل في المرحة الأولى التي تمتد بطول ستة كيلومترات إلى الشمال والشمال الغربي من المدينة.

وسيبدأ العمل في المرحلة الثانية التي تمتد بطول خمسة كيلومترات إلى الجنوب والجنوب الشرقي من المدينة في القريب العاجل.