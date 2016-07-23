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زواج طفلين أقل من 13 عاما يثير الجدل في مصر

23/7/2016

زواج طفلين أقل من 13 عاما يثير الجدل في مصر

أثارت واقعة زواج طفلين أقل من 13 عاما في مصر جدلا واسعا، فبحسب وسائل إعلام مصرية شهدت قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية " شمال" مصر عقد قران وزفاف طفلين " العريس 12 عاما" بالصف الأول الإعدادي والعروس " 10 سنوات" بالصف الخامس الابتدائي.

وأقيم حفل الزواج في سرادق كبير وسط مشاركة كبيرة من الأهل والأصدقاء وأهالي القرية، بمشاركة فرقة موسيقية واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي .

وقال والد العريس، خلال الحفل: «قررت تزويج ابني مبكرا لكي أفرح به وبأولاده مبكرا".

وأوضح ربيع أحمد، من أهالي القرية، أن الحفل كان زواجا وليس خطوبة كما يدعي أهل العروسين، حيث تم عمل عقد زواج عرفي لحين بلوغهما السن القانونية، وتم إعداد "مسكن" للعريس .

وأثار الزواج جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي كما قوبل برفض واستنكار من منظمات حقوقية.

وقال محام بشبكة الدفاع عن حقوق الأطفال إنه سيقدم بلاغ رسمي ضد أسرتي الطفلين معتبرا أن زواجهما جريمة اغتيال لطفولتهما يعاقب عليها القانون وفقا لقانون الطفل.

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