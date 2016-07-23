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تقرير: الطائرة المصرية تحطمت في الجو بعد اندلاع حريق بداخلها

23/7/2016

إحدى طائرات مصر للطيران (أرشيف)

قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة  نقلا عن مسؤولين مصريين مشاركين في التحقيق في حادث تحطم طائرة لمصر للطيران خلال رحلتها رقم 804 فوق البحر المتوسط من باريس إلى  القاهرة في مايو/ أيار الماضي إن الأدلة التي جُمعت في التحقيق تثبت أن الطائرة تحطمت على الأرجح في الهواء بعد اندلاع حريق داخلها وتحديدا قرب أو داخل قمرة القيادة. 

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين أفادوا بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحريق نجم عن خلل ميكانيكي أو نتيجة عمل مدبر.      

ونقل تقرير الصحيفة عن مسؤولين في الطب الشرعي والطيران في القاهرة قوله إن هذه النتائج اعتمدت على معلومات من مسجل بيانات رحلة الطائرة وهي من طراز ايرباص أيه320 ومسجل الأصوات داخل قمرة القيادة (الصندوقين الأسودين) إلى جانب تحليل لوضع وتوزيع الحطام الذي تم انتشاله والرفات البشرية.

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