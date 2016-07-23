تركيا تعتقل نجل شقيق غولن

فتح الله غولن

ألقت السلطات التركية القبض على ابن أخ زعيم "جماعة الخدمة" فتح الله غولن في ولاية أرضروم، في إطار التحقيقات الخاصة بمحاولة الانقلاب.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم السبت بأن محمد سعيد غولن أوقف على ذمة التحقيق، وسيتم نقله لاحقا إلى أنقرة، وأضافت أنه مطلوب أيضا بتهمة تسريب أسئلة من امتحانات الخدمة المدنية عام 2010.

وفي مايو/أيار الماضي، أوقف ابن أخ آخر لغولن المقيم في الولايات المتحدة في قضية على علاقة بمدارس تديرها حركته، بحسب وسائل إعلام رسمية آنذاك.

في سياق متصل، وصف الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك شبكة غولن بأنها "أخطر من أسامة بن لادن"، وأن حركته "أكثر وحشية من داعش".

وأضاف جيليك في لقاء صحفي السبت في أنقرة "إذا كان علينا أن نقول ذلك بشكل واضح وصريح: فزعيم المنظمة الإرهابية المعنية فتح الله غولن شخص أخطر من أسامة بن لادن"، مؤسس تنظيم القاعدة.

وتابع أن "ابن لادن كان ينفذ الاعتداءات بعد تهديد مباشر بشن عمل إرهابي، لكن الآخر (غولن) يختبئ دائما وراء مظهر هادئ من التسامح والحوار، ويدير منظمة إرهابية خطيرة إلى أقصى حد".

ويعيش غولن (77 عاما) في بنسلفانيا (شمال شرق الولايات المتحدة)، ويترأس شبكة كبيرة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التي يطلق عليها اسم "حزمة"، وتعني "خدمة" وتعدّها أنقرة تنظيما إرهابيا.