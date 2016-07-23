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ترامب يقترب من التساوي مع كلينتون في استطلاعات الرأي

23/7/2016

المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون

أظهر مسح لرويترز/ إبسوس، أجري في فترة انعقاد المؤتمر العام للحزب الجمهوري في كليفلاند  الأسبوع الماضي، احتدام المنافسة بين المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون لأول مرة منذ مايو/أيار.

وجاءت نتيجة الاستطلاع الذي أجري على الإنترنت في الفترة بين 18 و 22 يوليو/ تموز تأييد 41% من الناخبين للمرشحة الديمقراطية و38 % لترامب، ومع الأخذ في الاعتبار أن هامش الخطأ في الاستطلاع يقدر بأربع نقاط يمكن اعتبار المنافسة بين المرشحين متساوية.

كان الفارق بين المرشحين قبل مؤتمر الحزب الجمهوري 10 نقاط مئوية لصالح كلينتون.

وخلال المؤتمر قبل ترامب رجل الأعمال المنتمي لمدينة نيويورك ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

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