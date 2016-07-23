بالفيديو.. الشرطة: لا صلة بين منفذ هجوم ميونيخ وتنظيم الدولة

قالت الشرطة الألمانية إن مراهقا ألمانيا من أصل إيراني قتل تسعة أشخاص بالرصاص قبل أن يقتل نفسه في ميونيخ أمس الجمعة كان يتلقى علاجا نفسيا وكان على الأرجح يعمل منفردا ولا صلة له بتنظيم الدولة.

وتسبب المراهق الذي يبلغ من العمر 18 عاما في إغلاق عاصمة إقليم بافاريا بعد أن فتح النار قرب مركز تسوق مزدحم. وقال رئيس مكتب مكافحة الجريمة في الولاية روبرت هايمبرجر إن الصبي كان يحمل 300 طلقة في حقيبته عندما عثر عليه ميتا نتيجة جرح من عيار ناري.

وقال هوبرتوس أندريه قائد شرطة ميونيخ اليوم السبت السلطات فتشت غرفة منفذ الهجوم واستبعدت أي صلة بتنظيم الدولة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه "بعد عملية البحث لم تكن هناك أي مؤشرات على الإطلاق بأن هناك صلة بالدولة الإسلامية" أو قضية اللاجئين.

وذكر أن التحقيقات لم تقدم أي سبب على أنه لم يكن يعمل بمفرده، مضيفا أن القاتل ولد ونشأ في منطقة ميونيخ وأمضى فترة من حياته يتلقى رعاية نفسية.

وتجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع كبار مستشاريها الأمنيين لبحث الهجوم وهو الثالث الذي يستهدف مدنيين في غرب أوربا خلال ثمانية أيام.