البث الحي
منوعات

بالفيديو: أردوغان وسط المصلين في مسجد قصفه الانقلابيون

22/7/2016

أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدورالشعب في مواجهة الانقلابيين، قائلا "نحن لاننحني لغير لله ".

جاء ذلك في خطاب وجهه للشعب، عقب أدائه صلاة الجمعة، في مسجد "ملّت" الذي تعرض للقصف من قبل الانقلابيين، بالعاصمة أنقرة، حيث اضاف أردوغان: "حلّقوا (الانقلابيين) الطائرات والمروحيات ضدكم (الشعب)، ووجهوا الدبابات تجاهكم،  إلا أن قوتكم اوقفت كل هذه الإمكانيات التكنولوجية".

ودعا الرئيس التركي المواطنين، إلى مواصلة المسيرات والمظاهرات الداعمة للديمقراطية في الميادين والشوارع في كل الولايات التركية، مضيفا "نآمل أن تستمر مسيراتكم حتى نعلن لكم عن انتهائها".

وفي معرض تعليقه على هتافات الجماهير  التي قالو فيها: "قف شامخا ولاتنحني، فهذا الشعب معك"، أضاف أردوغان "لاتقلقوا أبدا، فنحن  لاننحني لغير لله ".  

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

مهدد بالسجن 10 سنوات.. القبض على طالب مسلم بموجب قانون "جهاد الحب"

هندوس يتظاهرون مطالبين بمنع تحول الهندوسيات إلى الإسلام (غيتي - أرشيفية)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)