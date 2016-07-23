بالفيديو: أردوغان وسط المصلين في مسجد قصفه الانقلابيون

أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدورالشعب في مواجهة الانقلابيين، قائلا "نحن لاننحني لغير لله ".

جاء ذلك في خطاب وجهه للشعب، عقب أدائه صلاة الجمعة، في مسجد "ملّت" الذي تعرض للقصف من قبل الانقلابيين، بالعاصمة أنقرة، حيث اضاف أردوغان: "حلّقوا (الانقلابيين) الطائرات والمروحيات ضدكم (الشعب)، ووجهوا الدبابات تجاهكم، إلا أن قوتكم اوقفت كل هذه الإمكانيات التكنولوجية".

ودعا الرئيس التركي المواطنين، إلى مواصلة المسيرات والمظاهرات الداعمة للديمقراطية في الميادين والشوارع في كل الولايات التركية، مضيفا "نآمل أن تستمر مسيراتكم حتى نعلن لكم عن انتهائها".

وفي معرض تعليقه على هتافات الجماهير التي قالو فيها: "قف شامخا ولاتنحني، فهذا الشعب معك"، أضاف أردوغان "لاتقلقوا أبدا، فنحن لاننحني لغير لله ".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.