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اليابان "توقف إنتاج أجهزة تسجيل شرائط الفيديو"

23/7/2016

اليابان "توقف إنتاج أجهزة تسجيل شرائط الفيديو"

تعتزم اليابان وقف إنتاج جهاز تسجيل فيديو (في سي آر) بنهاية هذا الشهر، حسبما أفادت صحيفة "نيكاي" اليابانية.

وتنتج شركة "فوناي الكتريك" أجهزة "في سي آر" التي تشغل أنظمة الفيديو المنزلية منذ 33 عاما، كان آخرها في الصين لصالح شركة سانيو.

وباعت الشركة العام الماضي 750 ألف وحدة فقط مقابل ذروة المبيعات التي كانت تبلغ 15 مليون وحدة سنويا، وتواجه الشركة مصاعب لتوفير الأجزاء الضرورية لإنتاج هذه الاجهزة.

بدأ إنتاج أجهزة تسجيل شرائط الفيديو "في سي آر" في السبعينيات من القرن الماضي، لكن حلت محلها تكنولوجيا أقراص الفيديو الرقمية "دي في دي".

وأعلنت شركة سوني العام الماضي أنها ستوقف بيع شرائط فيديو "بيتاماكس" التي تنافس أنظمة الفيديو المنزلية.

وكانت متاجر "ديكسونس" الشهيرة في بريطانيا قررت قبل 12 عاما التوقف عن بيع أجهزة تسجيل شرائط الفيديو تدريجيا نظرا لشعبية أجهزة تشغيل أقراص "دي في دي".

وبدأت بعض التقنيات القديمة مثل الاسطوانات الصوتية في الظهور مرة أخرى.

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