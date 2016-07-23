الشرطة: مسلح ميونخ دعا أشخاصا لتناول الطعام ليقتلهم

الشرطة: مسلح ميونيخ دعا أشخاصا لتناول الطعام ليقتلهم

قال رئيس مكتب مكافحة الجريمة في ولاية بافاريا روبرت هايمبرغر إن المسلح الذي قتل تسعة أشخاص في ميونخ بأنه مسلح منفرد مختل العقل مهووس بعمليات القتل الجماعي ولم يستلهم فعلته من التشدد الإسلامي.

وأضاف هايمبرغر أن المهاجم – الذي قالت وسائل إعلام ألمانية إن اسمه علي ديفيد سنبولي – كان يحمل أكثر من 300 طلقة في حقيبة الظهر التي كان يحملها ومسدسا وعثر عليه في وقت لاحق مقتولا بعيار ناري.

وأوضح هايمبرغر في مؤتمر صحفي أن الشرطة تحقق في أدلة تشير إلى أن مسلح ميونخ دعا أشخاصا لمطعم للوجبات السريعة في مركز التسوق عبر حساب على فيسبوك.

وأضاف "قال إنه سيشتري لهم ما يرغبون من الطعام على حسابه ما دام ليس مكلفا جدا".

وقال إنه ما زال يتعين التحقق من ذلك الأمر لكن هناك الكثير من الخيوط التي تشير إلى أن المهاجم أعد الدعوة وأرسلها أو نشرها عبر الإنترنت.

وقال وزير الخارجية التركي إن ثلاثة مواطنين أتراك من بين القتلى التسعة في هجوم ميونخ بينما قالت وزارة الخارجية اليونانية إن يونانيا واحدا من بين القتلى، وذكرت وسائل إعلام أجنبية إن هناك ثلاثة من ألبان كوسوفو بين الضحايا.

وقالت الشرطة الألمانية إن مسلح ميونخ -الذي قال أحد جيران والده إنه عمل كسائق سيارة أجرة – ليس له سجل إجرامي لكنه كان ضحية لجنحتين وهما سرقة في 2010 وإيذاء جسدي في 2012.

وأضافت أن هناك دلائل على أن القاتل تعرض لمعاملة سيئة "من آخرين في سنه".

وداهم أفراد من قوات الكوماندوز التابعة للشرطة شقة في حي ماكسفورشتات بميونخ في وقت مبكر اليوم (السبت) وقال أحد الجيران لرويترز إن المسلح كان يعيش في تلك الشقة مع والديه منذ أربع سنوات تقريبا.

وقال وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان إن هناك الكثير من الإشارات على أن المهاجم كان يعاني من "اضطرابات نفسية خطيرة".

وقال قائد الشرطة إن ثلاثة من القتلى كانوا في الرابعة عشرة من العمر واثنين في الخامسة عشرة وواحدا يبلغ 17 عاما وآخر يبلغ 19 عاما إضافة إلى قتيلين في العشرين والخامسة والأربعين.

كما ستسعى الشرطة أيضا لمعرفة كيف حصل المهاجم على السلاح الذي استخدمه في الهجوم في بلد لديه نظام للرقابة على الأسلحة تصفه مكتبة الكونغرس الأمريكي بأنه "من بين الأكثر صرامة في أوربا".

وقال هايمبرغر "لا يزال التحقيق يحاول معرفة من أين أتى السلاح" وأضاف أن المهاجم لم يكن هو المالك المسجل باسمه السلاح.