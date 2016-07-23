الشرطة الألمانية: منفذ هجوم ميونيخ ألماني من أصل إيراني

هوبرتوس أندريا قائد شرطة ميونيخ

قال هوبرتوس أندريا قائد شرطة ميونيخ اليوم السبت في مؤتمر صحفي إن منفذ هجوم ميونيخ شاب ألماني من أصل إيراني يبلغ من العمر 18 عاما، وفقا للتحقيقات الحالية.

وذكر أندريا أن منفذ الهجوم كان يعيش منذ أكثر من عامين في ميونيخ، وأن الدافع وراء الهجوم وخلفياته لم تتضح تماما بعد، مضيفا أنه لا توجد أدلة على وجود مشاركين محتملين آخرين في الهجوم.

وأضاف أن الهجوم بدأ في أول الأمر بالقرب من مطعم للوجبات السريعة، حيث بدأ الجاني في إطلاق النار، ثم توجه بالقرب من مركز للتسوق، وهرب بعد ذلك.

وأضاف أندريا أن منفذ الهجوم لم يكن ملفتا لأنظار الشرطة من قبل، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن معلومات متاحة عن عائلته.

وبحسب البيانات الأولية، فإن الجاني نفذ هجومه بمسدس. ولم يدل أندريا ببيانات عن ضحايا الهجوم، موضحا أنه يجرى حاليا التحقق من هوية الضحايا حتى تتمكن السلطات من إبلاغ ذويهم.

وذكر أندريا أن السلطات كانت ترجح في أول الأمر تنفيذ الهجوم من قبل ثلاثة جناة، موضحا أن هذا الاشتباه كان بسبب رصد سيارة تسير بسرعة كبيرة في مكان الهجوم، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت أن هذا الأمر لم يكن له علاقة بالأحداث.

وأضاف أن الشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول على الإنترنت بشأن الأحداث هو الجاني وفقا للتحقيقات الحالية.

وبحسب بيانات الشرطة، شارك 2300 من أفراد الأمن في مهمة التصدي للهجوم في ميونيخ.

وذكر قائد شرطة ميونخ أن الشرطة تعاملت مع الواقعة بإعطاء الأمن أولوية على السرعة، وقال: "لذلك امتدت الإجراءات فترة أطول". وأوضح أن الأنباء التي تحدثت عن وقوع إطلاق نار آخر في وسط المدينة لم يتم تأكيدها.