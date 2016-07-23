إطلاق سراح 1200 جندي تركي "غُرر بهم" في محاولة الانقلاب

جنود أتراك موقوفون بعد الانقلاب الفاشل

أعلن المدعي العام التركي في أنقرة هارون كودالاك، اليوم السبت، إطلاق سراح 1200 جندي موقوف ممن "غُرّر بهم خلال محاولة الانقلاب التي حدثت مساء يوم 15 يوليو/ تموز الحالي.

وقال كودالاك إن "هؤلاء الجنود الأتراك لم يتورطوا بمحاولة الانقلاب"، مؤكّدا أنه لم يتم "إطلاق سراح عسكريين من ذوي الرتب حتى اليوم".

وأوضح كودالاك، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق الموقوفين، قائلًا: "نحن نتحدث عن الجنود الذين لم يفهموا مجريات الأحداث ولم يطلقوا النار على المواطنين خلال محاولة الانقلاب".

وأضاف المدعي العام التركي في أنقرة أن هناك العديد من الجنود ما زالوا موقوفين وسنعمل بسرعة على إطلاق سراح المُغرر بهم".