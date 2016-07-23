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ألمانيا تعلن حالة الطوارئ في ميونيخ بعد هجوم على مركز للتسوق

22/7/2016

ألمانيا تعلن حالة الطوارئ في ميونيخ بعد مقتل ثمانية في هجوم

 أعلنت السلطات الألمانية حالة الطوارئ في مدينة ميونيخ مساء اليوم الجمعة بعد أن هاجم مسلحون مركزا تجاريا مزدحما فقتلوا ثمانية أشخاص على الأقل.

وذكرت الشرطة الألمانية أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا في الهجوم الإرهابي على مركز أوليمبيا التجاري شمال مدينة ميونيخ، بالإضافة إلى جثة أخرى يفحصها المحققون ليقرروا ما إذا كانت لأحد الجناة أم لا.

وقال متحدث باسم الشرطة في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة إن الجثة التاسعة هي لرجل وعثر عليها على بعد كيلومتر واحد تقريبا بعيدا عن مركز إوليمبيا للتسوق.

وأضاف المتحدث أن الرجل توفي متأثرا بعمل عنيف على حد وصفه.

 

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