مجلس الأمن يقرر تدمير الأسلحة الليبية الكيميائية ومصر تتحفظ

اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، اليوم الجمعة، قرارا يجيز نقل الأسلحة الكيميائية الليبية إلى الخارج، بغرض تدميرها، فيما أبدت مصر "تحفظات" على القرار.

ويسمح القرار، الذي صاغته بريطانيا للدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بالسيطرة على الأسلحة الكيميائية، ونقلها من داخل ليبيا إلى الخارج، بغرض تدميرها، بمساعدة الأمانة العامة للمنظمة الدولية، والدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وصدر القرار استجابة لطلب ليبيا مساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في التخلص من هذه الأسلحة، داعيا –القرار- المجتمع الدولي إلى مساعدة السلطات في ليبيا على التخلص مما تبقى من مخزونها الكيميائي، محذرا من مخاطر وصولها إلى أيدي المتطرفين.

وعقب التصويت على مشروع القرار، قدم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمرو أبو العطا، خمسة تحفظات على القرار، الذي تم تبنيه بالإجماع من جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، بما فيهم مصر العضو العربي الوحيد.

وانتقد السفير المصري، في إفادته إلى أعضاء المجلس، القرار، وقال "إن بلاده لديها تحفظات رئيسية عليه، من بينها أنه لم يكن هناك وقت كاف للدول الأعضاء بالمجلس لدراسة مضمون القرار".

وانضمت ليبيا في 2004 لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والتي تتطلب تدميرها.