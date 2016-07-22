لحظة بلحظة .. إطلاق نار في ميونخ

تعرضت مدينة ميونخ الألمانية لعدة حوادث إطلاق نار، أبرزها إطلاق نار في مجمع أوليمبيا التجاري ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وإليكم أبرز التطورات.

عاجل | الشرطة الألمانية: طبيعة الهجمات في ميونخ غير واضحة المعالم.

عاجل | أ.ف.ب: المستشارة ميركل تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن الألماني السبت بعد الاعتداء في ميونخ.

عاجل | رويترز: العثور على جثة تاسعة على بعد كيلومتر واحد من مكان إطلاق النار في ميونخ.

عاجل | مراسل الجزيرة: شرطة ميونخ تحقق باحتمال أن تكون إحدى الجثث التي عثرت عليها هي لأحد المهاجمين.

وسائل إعلام ألمانية: إعلان حالة الطوارئ في ميونيخ بعد حادث مركز التسوق

عاجل | شرطة ميونخ : ارتفاع عدد قتلى الهجوم على المركز التجاري في المدينة إلى 8.

عاجل | المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل تعقد اجتماع أزمة عاجلا في برلين لمتابعة تطورات الوضع في ميونخ ألمانيا.

عاجل | المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل تعقد اجتماع أزمة عاجل في برلين لمتابعة تطورات الوضع في ميونخ.

عاجل | السلطات الألمانية توقف جميع رحلات القطارات من و إلى ميونخ.

عاجل | شاهد عيان للجزيرة مباشر: إطلاق النار تم بشكل كثيف من داخل وخارج المركز التجاري بـميونخ من قبل أكثر من مسلح.

عاجل | شاهد عيان للجزيرة مباشر: أحد المسلحين ذو ملامح أوروبية وفتح النار على المركز التجاري من الخارج.

عاجل | شرطة ميونخ تخصص خطا ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن أي أمر مشتبه فيه.

عاجل| رويترز عن المتحدث باسم شرطة ميونيخ: لا مؤشر على إنه حادث إرهابي مرتبط بجماعات إسلامية.

عاجل | شرطة ميونخ : لايزال هناك مسلحون طلقاء يشكلون خطرا.

عاجل | عملية تفتيش واسعة للمركبات على الطرق المؤدية إلى ميونخ.

عاجل | مراسل الجزيرة: إغلاق جميع الطرق السريعة إلى ميونخ والشرطة تطلب من المواطنين البقاء في منازلهم.

عاجل | شرطة ميونخ : مؤشرات عديدة تدل على أن ما حدث في ميونخ قد يكون هجوما إرهابيا.

عاجل | أنباء شبه مؤكدة عن ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في ميونخ إلى 6.

عاجل | وسائل إعلام ألمانية: أحد منفذي هجوم ميونخ قتل نفسه قرب مركز التسوق بميونخ.

عاجل | شرطة ميونخ: وحدات من قوة حرس الحدود وطائرات مروحية في طريقها إلى ميونخ.

عاجل | شرطة ميونخ : هناك عدد غير محدد من القتلى والمصابين في الهجوم على المركز التجاري.

عاجل | رويترز: شرطة ميونخ تقول إن مطلقي النار في المركز التجاري لايزالون طلقاء

وسائل إعلام ألمانية: أحد منفذي الهجوم قتل نفسه قرب مركز التسوق بميونيخ

عاجل | مراسل الجزيرة: الشرطة تتحدث عن وضع استثنائي في عموم ميونخ.

عاجل | مراسل الجزيرة: شرطة ميونخ تطلق عملية أمنية كبيرة في المدينة.

عاجل | مراسل الجزيرة: شرطة ميونخ تؤكد سقوط 3 قتلى في الهجوم على المركز التجاري.

عاجل | رويترز عن هيئة المواصلات الألمانية: إخلاء محطة القطارات الرئيسية في ميونخ.

عاجل | شرطة ميونخ نقلا عن شهود عيان: إطلاق نار بشارع هاناور وشارع ريس ومركز أولمبيا للتسوق.

عاجل | مراسل الجزيرة: السلطات تخشى من حدوث اعتداءات أخرى في ميونخ.

عاجل | شرطة ميونخ عبر فيسبوك: شهود عيان أفادوا بوجود 3 أشخاص مسلحين بمركز التسوق.

عاجل | شاهد عيان: إطلاق النار جرى من داخل المركز التجاري وخارجه.

مراسل الجزيرة : أنباء عن احتمال هروب منفذ إطلاق النار في ميونخ.

شرطة ميونيخ : إطلاق النار في المركز التجاري يبدو أنه تم بشكل عشوائي

رويترز عن شرطة ميونيخ : السلطات الألمانية لاتزال تجلي الناس من مركز التسوق

رويترز عن شرطة ميونيخ : أكثر من شخص متورط في حادث إطلاق النار ولم يتم توقيف أحد إلى الآن

شرطة ميونيخ تدعو المدنيين عبر تويتر إلى مغادرة الشوارع المحيطة بالمركز التجاري ألمانيا

عاجل | السلطات الألمانية توقف حركة عدد من القطارات ووسائل النقل العام في ميونخ

عاجل | رويترز: وصول قوات خاصة من الشرطة الألمانية إلى موقع إطلاق النار في ميونخ

عاجل | مصادر إعلامية ألمانية : المشتبه بتنفيذه إطلاق النار في ميونخ لا يزال متحصنا داخل المركز التجاري

عاجل | مصادر إعلامية ألمانية : نحو 15 قتيلا في حادث إطلاق نار في مركز تجاري في ميونخ

عاجل | الشرطة الألمانية: قتيل وعشرة جرحى في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في ميونيخ.

عاجل | سيارات الشرطة والإسعاف تهرع إلى موقع إطلاق النار بأحد المراكز التجارية في ميونخ.

عاجل | مراسل الجزيرة: الشرطة الألمانية تؤكد سقوط قتلى وجرحى جرّاء إطلاق نار بمركز تجاري في ميونخ.

عاجل | مراسل الجزيرة: الشرطة الألمانية تؤكد سقوط قتلى وجرحى جرّاء إطلاق نار بمركز تجاري في ميونخ.