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لحظة بلحظة .. إطلاق نار في ميونخ

22/7/2016

تعرضت مدينة ميونخ الألمانية لعدة حوادث إطلاق نار، أبرزها إطلاق نار في مجمع أوليمبيا التجاري ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وإليكم أبرز التطورات. 

عاجل | الشرطة الألمانية: طبيعة الهجمات في ميونخ غير واضحة المعالم.

عاجل | أ.ف.ب: المستشارة ميركل تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن الألماني السبت بعد الاعتداء في ميونخ.

عاجل | رويترز: العثور على جثة تاسعة على بعد كيلومتر واحد من مكان إطلاق النار في ميونخ.

عاجل | مراسل الجزيرة: شرطة ميونخ تحقق باحتمال أن تكون إحدى الجثث التي عثرت عليها هي لأحد المهاجمين.

وسائل إعلام ألمانية: إعلان حالة الطوارئ في ميونيخ بعد حادث مركز التسوق

عاجل | شرطة ميونخ : ارتفاع عدد قتلى الهجوم على المركز التجاري في المدينة إلى 8.

عاجل | المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل تعقد اجتماع أزمة عاجلا في برلين لمتابعة تطورات الوضع في ميونخ ألمانيا.

عاجل | المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل تعقد اجتماع أزمة عاجل في برلين لمتابعة تطورات الوضع في ميونخ.

عاجل | السلطات الألمانية توقف جميع رحلات القطارات من و إلى ميونخ.

عاجل | شاهد عيان للجزيرة مباشر: إطلاق النار تم بشكل كثيف من داخل وخارج المركز التجاري بـميونخ من قبل أكثر من مسلح.

عاجل | شاهد عيان للجزيرة مباشر: أحد المسلحين ذو ملامح أوروبية وفتح النار على المركز التجاري من الخارج.

عاجل | شرطة ميونخ تخصص خطا ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن أي أمر مشتبه فيه. 

عاجل| رويترز عن المتحدث باسم شرطة ميونيخ: لا مؤشر على إنه حادث إرهابي مرتبط بجماعات إسلامية.

عاجل | شرطة ميونخ : لايزال هناك مسلحون طلقاء يشكلون خطرا.

عاجل | عملية تفتيش واسعة للمركبات على الطرق المؤدية إلى ميونخ.

عاجل | مراسل الجزيرة: إغلاق جميع الطرق السريعة إلى ميونخ والشرطة تطلب من المواطنين البقاء في منازلهم.

عاجل | شرطة ميونخ : مؤشرات عديدة تدل على أن ما حدث في ميونخ قد يكون هجوما إرهابيا.

عاجل | أنباء شبه مؤكدة عن ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في ميونخ إلى 6.

عاجل | وسائل إعلام ألمانية: أحد منفذي هجوم ميونخ قتل نفسه قرب مركز التسوق بميونخ.

عاجل | شرطة ميونخ: وحدات من قوة حرس الحدود وطائرات مروحية في طريقها إلى ميونخ.

عاجل | شرطة ميونخ : هناك عدد غير محدد من القتلى والمصابين في الهجوم على المركز التجاري.

عاجل | رويترز: شرطة ميونخ تقول إن مطلقي النار في المركز التجاري لايزالون طلقاء

وسائل إعلام ألمانية: أحد منفذي الهجوم قتل نفسه قرب مركز التسوق بميونيخ

عاجل | مراسل الجزيرة: الشرطة تتحدث عن وضع استثنائي في عموم ميونخ. 

عاجل | مراسل الجزيرة: شرطة ميونخ تطلق عملية أمنية كبيرة في المدينة. 

عاجل | مراسل الجزيرة: شرطة ميونخ تؤكد سقوط 3 قتلى في الهجوم على المركز التجاري.

عاجل | رويترز عن هيئة المواصلات الألمانية: إخلاء محطة القطارات الرئيسية في ميونخ. 

عاجل | شرطة ميونخ نقلا عن شهود عيان: إطلاق نار بشارع هاناور وشارع ريس ومركز أولمبيا للتسوق.

عاجل | مراسل الجزيرة: السلطات تخشى من حدوث اعتداءات أخرى في ميونخ. 

عاجل | شرطة ميونخ عبر فيسبوك: شهود عيان أفادوا بوجود 3 أشخاص مسلحين بمركز التسوق. 

عاجل | شاهد عيان: إطلاق النار جرى من داخل المركز التجاري وخارجه. 

مراسل الجزيرة : أنباء عن احتمال هروب منفذ إطلاق النار في ميونخ

شرطة ميونيخ : إطلاق النار في المركز التجاري يبدو أنه تم بشكل عشوائي 

رويترز عن شرطة ميونيخ : السلطات الألمانية لاتزال تجلي الناس من مركز التسوق

رويترز عن شرطة ميونيخ : أكثر من شخص متورط في حادث إطلاق النار ولم يتم توقيف أحد إلى الآن

شرطة ميونيخ تدعو المدنيين عبر تويتر إلى مغادرة الشوارع المحيطة بالمركز التجاري ألمانيا

عاجل | السلطات الألمانية توقف حركة عدد من القطارات ووسائل النقل العام في ميونخ

عاجل | رويترز: وصول قوات خاصة من الشرطة الألمانية إلى موقع إطلاق النار في ميونخ

عاجل | مصادر إعلامية ألمانية : المشتبه بتنفيذه إطلاق النار في ميونخ لا يزال متحصنا داخل المركز التجاري

عاجل | مصادر إعلامية ألمانية : نحو 15 قتيلا في حادث إطلاق نار في مركز تجاري في ميونخ

عاجل | الشرطة الألمانية: قتيل وعشرة جرحى في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في ميونيخ. 

عاجل | سيارات الشرطة والإسعاف تهرع إلى موقع إطلاق النار بأحد المراكز التجارية في ميونخ.

عاجل | مراسل الجزيرة: الشرطة الألمانية تؤكد سقوط قتلى وجرحى جرّاء إطلاق نار بمركز تجاري في ميونخ. 

عاجل | مراسل الجزيرة: الشرطة الألمانية تؤكد سقوط قتلى وجرحى جرّاء إطلاق نار بمركز تجاري في ميونخ.

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