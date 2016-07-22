قطر تمنح غزة 30 مليون دولار لسداد أجور الموظفين

قالت قطر إنها ستدفع نحو 30 مليون دولار للمساعدة في صرف رواتب الآلاف من موظفي قطاع غزة الذين لم يحصلوا على أجورهم كاملة منذ عام 2013.

ورحبت حركة حماس التي تدير القطاع بالمنحة قائلة إنها ستساعد على تخفيف أزمة الأجور.

ومثلت الأزمة اختبارا للعلاقات المتوترة أصلا مع السلطة الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة في الضفة الغربية.

وقال الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر إن المنحة البالغ حجمها 113 مليون ريال تهدف إلى "تخفيف معاناة الأشقاء في القطاع والضائقة المالية الخانقة التي يواجهونها" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وكان اتفاق قد جرى لتوقيع اتفاق مصالحة في 2014 بين الجانبين مما أحيا آمال حماس في أن تتولى السلطة الفلسطينية مهمة تدبير رواتب موظفي القطاع البالغ عددهم نحو 50 ألف موظف.

لكن السلطة الفلسطينية تقول إنها غير قادرة على سداد أجور جميع هؤلاء الموظفين ويقول المانحون الدوليون الذين يدعمون السلطة ومن بينهم الاتحاد الأوروبي إنهم يريدون تدقيق الحسابات الخاصة بالموظفين وإحداث تخفيضات في قوائم الأجور.