البث الحي
منوعات

قطر تمنح غزة 30 مليون دولار لسداد أجور الموظفين

22/7/2016

قطر تمنح غزة 30 مليون دولار لسداد أجور الموظفين

قالت قطر إنها ستدفع نحو 30 مليون دولار للمساعدة في صرف رواتب الآلاف من موظفي قطاع غزة الذين لم يحصلوا على أجورهم كاملة منذ عام 2013.

ورحبت حركة حماس التي تدير القطاع بالمنحة قائلة إنها ستساعد على تخفيف أزمة الأجور.

ومثلت الأزمة اختبارا للعلاقات المتوترة أصلا مع السلطة الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة في الضفة الغربية.

وقال الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر إن المنحة البالغ حجمها 113 مليون ريال تهدف إلى "تخفيف معاناة الأشقاء في القطاع والضائقة المالية الخانقة التي يواجهونها" بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وكان اتفاق قد جرى لتوقيع اتفاق مصالحة في 2014 بين الجانبين مما أحيا آمال حماس في أن تتولى السلطة الفلسطينية مهمة تدبير رواتب موظفي القطاع البالغ عددهم نحو 50 ألف موظف.

 لكن السلطة الفلسطينية تقول إنها غير قادرة على سداد أجور جميع هؤلاء الموظفين ويقول المانحون الدوليون الذين يدعمون السلطة ومن بينهم الاتحاد الأوروبي إنهم يريدون تدقيق الحسابات الخاصة بالموظفين وإحداث تخفيضات في قوائم الأجور.

 

المزيد من منوعات

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

فرنسا تواصل هجومها على الإسلام بتفتيش 76 مسجدا

المسجد الكبير في العاصمة الفرنسية باريس (رويترز أرشيفية)

مهدد بالسجن 10 سنوات.. القبض على طالب مسلم بموجب قانون "جهاد الحب"

هندوس يتظاهرون مطالبين بمنع تحول الهندوسيات إلى الإسلام (غيتي - أرشيفية)

الأناضول: حفتر يمتلك عقارات بملايين الدولارات في الولايات المتحدة بأموال مهربة

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل)

ماذا تعرف عن أموال المقاصة سبب الخلاف بين عباس والاحتلال؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس