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شاهد: قتلى وجرحى في إطلاق نار بمركز تجاري في ميونخ

22/7/2016

ذكرت مصادر إعلامية ألمانية سقوط قتلى في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في مدينة ميونخ الألمانية.

وأضافت المصادر الإعلامية أن المشتبه بتنفيذه إطلاق النار في ميونخ لا يزال متحصنا داخل المركز التجاري

وذكرت الشرطة الألمانية أن طلقات النار التي سمعت بمركز أوليمبيا التجاري في مدينة ميونيخ جنوب البلاد اليوم الجمعة أسفرت عن سقوط جرحى ومن المحتمل أن يكون هناك قتلى أيضا.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن الوضع ما يزال ملتبسا بشدة في موقع الحادث. 

وتوقف حركة عدد من القطارات ووسائل النقل العام في ميونخ. 

ودعت شرطة ميونيخ المدنيين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى مغادرة الشوارع المحيطة بالمركز التجاري. 

وأشارت الشرطة إلى أن أكثر من شخص متورط في حادث إطلاق النار، موضحة أنه لم يتم توقيفهم حتى الآن. 

ونقلت وكالة رويترز عن شرطة ميونيخ أن السلطات الألمانية لاتزال تجلي الناس من مركز التسوق. 

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

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