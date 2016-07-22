شاهد: فيسبوك تطلق طائرة بدون طيار لإيصال الإنترنت للفقراء

أعلن مارك زوكربيرغ مؤسس شركة فيسبوك عن نجاح تجربة إطلاق طائرة من دون طيار تعمل بالطاقة الشمسية وتبث خدمة الانترنت اللاسلكي إلى الأرض.

نجاح التجربة جاء ثمرة لجهود مضنية تبذلها فيسبوك منذ نحو عامين بحسب زوكربيرغ في إطار سعيها لإيصال الإنترنت إلى كل بقاع العالم ولاسيما للملايين في المناطق النائية أو سكان مناطق تفتقر إلى البنية التحتية القادرة على إتاحة خدمة الإنترنت.

البرنامج الذي أطلقت عليه فيسبوك اسم أكويلا، أي "النسر" باللغة الإيطالية، يسعى لإطلاق سرب من هذه الطائرات على ارتفاعات تتجاوز ستين ألف قدم وسيكون بإمكان كل طائرة التحليقُ المستمر عدة أشهر، وستتواصل الطائرات فيما بينها من خلال اتصالات الليزر لتوفير شبكة الإنترنت اللاسلكية للمناطق التي تغطيها، وستكون آلية عملها شبيهة بموجِّهات الإنترنت (الراوترز) ويبدو أن شبكة الإنترنت لن تكون بعيدة عن الفقراء بعد اليوم.