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شاهد: اختراع جديد يحول أي دراجة إلى مركبة كهربائية

22/7/2016

قال مايكل بورتوف إنه وفريقه في شركة جيوأوربيتال للتكنولوجيا لم يعيدوا اختراع العجلة، لكنهم فعلوا ذلك إلى حد ما.

بعد عامين وخمسة نماذج طورت الشركة التي يقع مقرها في كمبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية نوعا جديدا من العجلات الكهربائية للدراجات الهوائية دفعت الشركة إلى النجومية بجمع أكثر من 1.2 مليون دولار على موقع كيك ستارتر للمشروعات الجديدة.

العجلة الجديدة مزودة بالمكونات الرئيسية الموجودة في أي مركبة تعمل بالكهرباء وهي محرك قدرة 500 وات وبطارية من الليثيوم ومجموعة من الالكترونيات جميعها مرتبة لتناسب قطر العجلة.

وقال مايكل بورتوف رئيس ومؤسس جيوأوربيتال "الشيء الفريد بشأن هذه العجلة أننا أعدنا ترتيبها. لقد أعدنا تخيل كيفية جمع هذه الأشياء معا."

وتحول هذه العجلة التي يبلغ سعرها نحو 800 دولار أي دراجة هوائية إلى دراجة كهربائية يمكن أن تصل سرعتها إلى 32 كيلومترا في الساعة خلال ست ثوان.

وأضاف بورتوف "إنه ليس نظاما أكثر كفاءة إنه نظام عملي وقابل للتطبيق أكثر" مضيفا أن العجلة بها فتحة يو.إس.بي تتيح للراكب شحن هاتفه الذكي وهو يقودها.

ومن المقرر أن يبدأ تسليم أول طلبيات من العجلة الكهربائية في فبراير شباط 2017.

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