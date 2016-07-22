شاهد: أردوغان يوجه عدة رسائل من مقر "البرلمان المقصوف"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من قاموا بقصف مبنى البرلمان التركي هم مجموعة إرهابية من المتآمرون والخونة، مشيرا إلى أن تركيا ستوثق جميع جرائمهم وسترسلها إلى واشنطن على حد وصفه.

وأضاف أردوغان خلال كلمة له من مقر البرلمان أن هذه المجموعة قصفت مبنى البرلمان الذي هو مقر الشعب مرتكبين جريمة عظمى.

وأوضح أن هذه المجموعة كانت تتستر بالدين لكنهم لم يعرفوا أنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقد أحبط الله مكرهم.

وطالب أردوغان جموع الشعب التركي بالاستمرار في التظاهر في الشوارع والميادين بكافة المدن حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تمثل "فيروس" يتكون من عصابة متآمرة ستقضي عليه تركيا بلا محالة، وشدد على أن المتآمرون ربما يحاولون من خلال حملات ثانية وثالثة ورابعة لكن الشعب التركي سيكون لهم بالمرصاد بحسب وصفه.

ووجه أردوغان رسالة للدول الأوربية قائلا "إذا كنتم تقفون مع الديمقراطية فتخلوا عن إدانتكم لتعامل الحكومة التركية مع هذه المجموعة الانقلابية".

وأضاف أن تركيا اجتازت مرحلة مهمة وصعبة من هذا الاختبار وتبقى القليل حيث يعمل الجميع على إنهاء المهمة.

وقال أردوغان أن نظام العدالة التركي يعمل بشكل آمن وفقا للقانون والدستور حيث أغلقت صفحة الماضي في هذا القطاع الحيوي.

وبمناسبة الحديث عن تأثر الاقتصاد التركي بالمحاولة الانقلابية الفاشلة أكد الرئيس التركي أن هناك مشروعات ضخمة سيتم افتتاحها وفق الجداول الزمنية المعدة سلفا دون تأخير، كما طالب أردوغان البنوك الوطنية بتقليص نسب الفائدة على القروض من أجل خدمة المواطنين والمستثمرين على حد سواء ومن أجل دعم الاقتصاد.