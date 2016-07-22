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شاهد: أردوغان يقبل جبين أحد المصابين أثناء محاولة الانقلاب

22/7/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء تواجده في مطار أتاتورك ليلة محاولة الانقلاب العسكري في 15 من يوليو/ تموز الماضي، حيث  أظهرت اللقطات اطمئنان الرئيس التركي على أحد المواطنين أثناء استلقائه على الأرض فيما يبدو أنه مصاب.

وقام الرئيس التركي بتقبيل جبين الشاب المستلقي على الأرض، وتحدث الشاب باللغة التركية فيما قالت بعض الصحف إنه قال لأردوغان "روحي فداك".

الجدير بالذكر أن ليلة 15 من يوليو/ تموز شهدت محاولة انقلاب فاشلة في تركيا، إذ حاولت مجموعة متمردة من الجيش الانقلاب على الحكومة، إلا أنها فشلت عقب ظهور الرئيس التركي متحدثا إلى إحدى الفضائيات وداعيا الشعب إلى النزول للميادين وهو ما حدث بالفعل حيث امتلأت الميادين بالمواطنين الأتراك بعد دقائق قليلة من اتصال الرئيس التركي، ما كان له أثر كبير في فشل تلك المحاولة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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