رئيس الوزراء التركي يحذر من ردود فعل انتقامية للانقلابيين

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم

قال رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدرم" إن "الخطر (الانقلابيين) لا يزال قائماً حيث يمكن أن يتحرك هؤلاء المجانين الذين يشعرون بالهزيمة بدافع الانتقام حتى لو كانوا ضعفاء". غير أنه دعا في الوقت نفسه، أبناء شعبه إلى عدم القلق لاسيما بعد استتباب الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحافي، خلال زيارة أجراها إلى رئاسة دائرة العمليات الخاصة، في العاصمة أنقرة التي تعرضت الجمعة الماضية إلى قصف من قبل الانقلابيين.

وتطرق يلدرم إلى مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم أدلة دامغة حول تورط "فتح الله كولن" زعيم "جماعة الخدمة" في محاولة الانقلاب مقابل تسليمه، قائلا: "ليس هناك دليل واضح أكثر من هذا (في إشارة إلى الأماكن التي تعرضت للقصف) يُظهر مدى خروج المنظمة عن الانسانية، وحد الجنون الذي وصلت إليه".

وتابع "أقول نيابة عن الشعب التركي، للذين يطالبوننا بأدلة: هل هناك دليل أكبر من هذا؟ تخلوا عن الوقوف وراء الجناة (الانقلابيين) الذين دهسوا المواطنين بالدبابات، وألقوا القنابل عليهم من الجو، وأطلقوا النيران من البر صوبهم".

وأشار يلدرم إلى أنه علم بمحاولة الانقلاب بعد بدايتها بنحو 15 دقيقة، من حرسه الخاص، مضيفا "لم نتلق قبل ذلك أية معلومات حول ما يحدث، ولا عن حجم التهديد (…)، الشيء المهم حاليا هو أننا نقوم بكل ما هو لازم من أجل عدم تكرر تهديد المصيبة التي قضينا عليها".