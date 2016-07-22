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رئيس الفلبين يحظر مخاطبته بالألقاب الرسمية

22/7/2016

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

في مسعى  لتعزيز صورته الشعبية البسيطة أصدر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي قرار تنفيذيا يحظر استخدام الألقاب الرسمية في مخاطبته أو مخاطبة أي من أعضاء حكومته.

 وصادق دوتيرتي على القرار يوم 15 من يوليو/تموز لوقف استخدام ألقاب مثل "فخامة الرئيس" أو "صاحب السعادة" مكتفيا باستخدام لقب الرئيس في الإشارة لنفسه و"وزير" لأعضاء حكومته.

ولن يفاجئ القرار ملايين الفلبينيين الذين اصطفوا خلف دوتيرتي وساعدوا على وصوله للسلطة بسبب تواضعه وتصريحاته التي تتسم أحيانا بروح الدعابة.

ووفقا لبيان من القصر الرئاسي فإن دوتيرتي لا يزال يفضل لقب "عمدة" على لقب "الرئيس".

ولأكثر من عقدين كان دوتيرتي عمدة مدينة دافاو الجنوبية، حيث اكتسب سمعة بأنه يخدم الناس ويحارب الجريمة بلا تهاون.

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