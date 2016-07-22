الأتراك يواصلون تجمعهم في ميادين "صون الديمقراطية"

مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في تركيا

يواصل آلاف المواطنين الأتراك، تجمعهم في الميادين والساحات العامة في مختلف المدن والولايات، لليوم السابع على التوالي، تلبيةً لنداء الرئيس رجب طيب أردوغان، للتنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة، والاعتصام في ساحات "صون الديمقراطية".

وشهد ميدان "قزلاي" وسط العاصمة أنقرة، تجمع عدد كبير من مناهضي الانقلاب، يحملون أعلام تركيا، ويرددون هتافات منددة بالانقلابيين، وداعمة للحكومة والرئيس التركي.

وفي مدينة إسطنبول، تجمهر آلاف المواطنين، في ميدان "تقسيم" وبعض الميادين الأخرى من المدينة، حاملين أعلام بلادهم، للتنديد بمحاولة الانقلاب، كما تجمع مواطنون آخرون على جسر البوسفور الذي تم قطعه من قبل الانقلابين بالدبابات أمام الحركة السير ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو الجاري.

كما شهدت ولايات تركية مختلفة، تظاهرات مماثلة، ندد المشاركون فيها، بالعملية الانقلابية الفاشلة، وأعلنوا دعمهم للديمقراطية في البلاد، منها، مدن أسكي شهير، وكوتاهية، ويالوفا، وجناق قلعة، وقونيا.

وفي سياق متصل اعتصم مئات المواطنين الأتراك، أمام بعض الثكنات العسكرية في العاصمة أنقرة، وإسطنبول، ومدن أخرى عقب ورود شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تحركات مشبوهة لعناصر انقلابية في تلك الثكنات، وذلك رغم نفي السلطات التركية صحة تلك الشائعات.

ووصل عدد من السيارات والشاحنات، والآليات، إلى تلك الثكنات العسكرية، وتم ركنها أمام بواباتها للحيلولة دون خروج الدبابات والمدرعات، بينما أكدت السلطات الأمنية عدم وجود تحركات من هذا القبيل، كما وخرج ضباط من تلك الثكنات وطمأنوا المواطنين بخصوص عدم صدقية تلك الشائعات.